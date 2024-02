Anhui Conch Cement Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Stärke Index (RSI) für die Anhui Conch Cement-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 57,81 aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Anhui Conch Cement.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen deuten jedoch auf überwiegend Verkaufssignale in den letzten zwei Wochen hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für Anhui Conch Cement beträgt aktuell 6,63 und liegt damit 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 29, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist. Auf dieser Grundlage wird Anhui Conch Cement daher mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

In der technischen Analyse wird der 200-Tage-Durchschnitt als schlecht bewertet, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt führt jedoch zu einer neutralen Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird Anhui Conch Cement basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.