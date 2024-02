Anhui Conch Cement Aktie: Grund zur Freude?

Die Internet-Kommunikation und der Buzz um Anhui Conch Cement haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Unsere Analyse ergibt daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Auch hier erhält Anhui Conch Cement eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende ist Anhui Conch Cement im Vergleich zum Branchendurchschnitt Baumaterialien (5,97 %) mit einer Dividende von 9,45 % höher zu bewerten. Die Differenz von 3,48 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung von überkauften oder überverkauften Titeln in der technischen Analyse verwendet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 16,22 Punkte, was darauf hinweist, dass Anhui Conch Cement momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird das Wertpapier daher mit "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt Anhui Conch Cement mit einer Rendite von -38,38 Prozent mehr als 29 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien"). Die "Baumaterialien"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -9,23 Prozent, während Anhui Conch Cement mit 29,15 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.