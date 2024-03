Anhui Anke Biotechnology-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Anhui Anke Biotechnology-Aktie verzeichnet eine Dividendenrendite von 2,47 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,71 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion neutral bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Anhui Anke Biotechnology-Aktie beträgt 44, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 40 und zeigt somit keine überkaufte oder überverkaufte Situation an. Daher wird der RSI insgesamt neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Anhui Anke Biotechnology überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite von -22,07 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor (-18,71 Prozent). Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine neutrale Bewertung.