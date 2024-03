Anhui Anke Biotechnology Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Anleger: Anhui Anke Biotechnology wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher lautet die Einstufung der Anleger-Stimmung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Anhui Anke Biotechnology-Aktie hat einen Wert von 68, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen (53,93), und auch hier erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Anhui Anke Biotechnology.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Anhui Anke Biotechnology-Aktie liegt mit einem Wert von 21,5 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Anhui Anke Biotechnology-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Anhui Anke Biotechnology-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.