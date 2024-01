Mit Anhui Andeli Department Store wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Anhui Anfu Battery ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die zur weiteren Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen besonders hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt 0 Prozent, was 1,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln, 1,48) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Anhui Anfu Battery eine Bewertung von "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Anhui Anfu Battery in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,04 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 1,44 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -3,48 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,36 Prozent, wobei Anhui Anfu Battery 3,4 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Anhui Anfu Battery auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen nur geringfügige Abweichungen vom letzten Schlusskurs auf, was zu dieser Bewertung führt.

Insgesamt erhält Anhui Anfu Battery auf Basis der Anleger-Stimmung, der Dividendenpolitik und des Branchenvergleichs eher negative Bewertungen, während die technische Analyse eine neutrale Einschätzung liefert. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.