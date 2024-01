Anhui Andeli Department Store Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Anhui Anfu Battery schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,51 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,51 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anhui Anfu Battery liegt bei 48,55, was ähnlich dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Anhui Anfu Battery eingestellt waren. Es gab in den letzten drei Tagen hauptsächlich positive Themen, während an einem Tag eine neutrale Einstellung zu verzeichnen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Anhui Anfu Battery eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Anhui Anfu Battery in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich aktiv. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.