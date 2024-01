Anhui Andeli Department Store Aktie: Das ist erstaunlich

Die Anhui Anfu Battery-Aktie wird derzeit neutral bewertet, wenn man die technische Analyse betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 46,9 CNH, während der aktuelle Kurs bei 48,08 CNH liegt, was einer Abweichung von +2,52 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 46,97 CNH nahe am letzten Schlusskurs (+2,36 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auf Plattformen der sozialen Medien zeigen die Diskussionen über Anhui Anfu Battery in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen. Das Unternehmen wird daher als "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Anhui Anfu Battery mit einer Rendite von -2,04 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche liegt die Rendite mit 3,75 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 1,71 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als sonst. Daher erhält die Anhui Anfu Battery-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.