Anhui Andeli Department Store Aktie: Der Knall ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Anhui Anfu Battery liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 64,8 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass Anhui Anfu Battery überkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Anhui Anfu Battery auf 46,31 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 40,83 CNH erreicht. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 45,56 CNH, was einen Abstand von -10,38 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Anhui Anfu Battery war in den letzten Tagen größtenteils neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es jedoch vermehrt positive Diskussionen, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Anhui Anfu Battery-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.