Anhui Andeli Department Store Aktie: Jubelschreie!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Anhui Anfu Battery auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Anhui Anfu Battery in den sozialen Medien diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Bei der technischen Analyse der Aktie wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Anhui Anfu Battery-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen auf 46,1 CNH bestimmt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 47,25 CNH auf ähnlichem Niveau (Unterschied +2,49 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (44,01 CNH) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,36 Prozent), was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird die Anhui Anfu Battery-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende weist Anhui Anfu Battery derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,58 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Anhui Anfu Battery in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,05 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche im Durchschnitt um -18,89 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +11,84 Prozent im Branchenvergleich für Anhui Anfu Battery. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -18,15 Prozent hatte, liegt Anhui Anfu Battery 11,1 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.