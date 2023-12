Anhui Andeli Department Store Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Anhui Anfu Battery-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 1,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In fundamentaler Hinsicht hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 50,39, was ähnlich dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder überbewertet noch unterbewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Anhui Anfu Battery-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 47,13 CNH. Der letzte Schlusskurs von 48 CNH liegt in ähnlicher Nähe, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 53,57, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei Betrachtung des RSI25 für 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 40, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.