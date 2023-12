Anhui Andeli Department Store Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

In den letzten zwei Wochen wurde die Anhui Anfu Battery von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Anhui Anfu Battery mit -2,04 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", die auf eine mittlere Rendite von -0,1 Prozent in den vergangenen 12 Monaten kommt, liegt Anhui Anfu Battery mit 1,94 Prozent darunter. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für Anhui Anfu Battery hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, weshalb die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet wird.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anhui Anfu Battery liegt bei einem Wert von 48, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.