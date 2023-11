Anhui Andeli Department Store Aktie: Alles kein Problem!

Die Stimmung und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien für Anhui Anfu Battery haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Anhui Anfu Battery derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 1,47% auf, nämlich 0%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Anhui Anfu Battery-Aktie liegt bei 44 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI (33,23) zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, weshalb die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Anhui Anfu Battery-Aktie, basierend auf der Stimmung in den sozialen Medien, der Dividendenrendite und dem Relative Strength Index.