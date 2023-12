Anheuser Busch Inbevv Adr-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Aktienkurse wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Analytiker haben sich die Aktien von Anheuser-Busch InBev auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. In den letzten zwei Tagen haben die Nutzer sozialer Medien hauptsächlich negative Themen rund um Anheuser-Busch InBev diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch neun konkret berechnete Signale, von denen 5 "Gut" und 4 "Schlecht" waren, was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führte. Daher wird die Stimmung bezüglich Anheuser-Busch InBev als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Anheuser-Busch InBev derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 54,24 EUR, während der Kurs der Aktie bei 57,53 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,07 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 54,81 EUR zeigt eine Abweichung von +4,96 Prozent, was insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzz rund um die Aktie wurde die Stimmung und Aktivität der Investoren und Nutzer im Internet untersucht. Die Aktivität und Änderung der Stimmung ergaben ein gutes langfristiges Bild, wodurch die Aktie von Anheuser-Busch InBev eine "Gut"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild erhielt.

Im Branchenvergleich erzielte Anheuser-Busch InBev in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,86 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche eine Outperformance von +5,86 Prozent bedeutet. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Performance von Anheuser-Busch InBev mit 5,86 Prozent über dem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führte zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie.