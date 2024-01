Anheuser Busch Inbevv Adr Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Anheuser-Busch Inbev von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Diese Einschätzung beruht auf den Kommentaren und Beiträgen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung als "neutral" einzustufen ist. Die Redaktion hat außerdem 6 klare Schlecht-Signale herausgefiltert, weshalb eine "schlecht" Empfehlung ausgesprochen wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder verändern und dadurch neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Anheuser-Busch Inbev wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität gemessen, weshalb langfristig ein schlechtes Stimmungsbild entsteht. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem insgesamt schlechten langfristigen Stimmungsbild führt.

Mit einer Dividendenrendite von 1,03 Prozent liegt Anheuser-Busch Inbev 1,03 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Getränkebranche. Aus diesem Grund wird die Aktie als lukratives Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 5,86 Prozent erzielt, was 5,86 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu Aktien aus der Getränkebranche liegt Anheuser-Busch Inbev derzeit 5,86 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.