Anheuser Busch Inbevv Adr Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Aktienkurs von Anheuser-busch Inbev hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,86 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") eine Überperformance von 5,86 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt 0 Prozent, wobei Anheuser-busch Inbev aktuell 5,86 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Anheuser-busch Inbev aktuell bei 54,24 EUR verzeichnet. Der Aktienkurs selbst liegt bei 57,52 EUR, was einen Abstand von +6,05 Prozent aufbaut und somit eine Einstufung "Gut" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 54,65 EUR, was einer Differenz von +5,25 Prozent und ebenfalls einem "Gut"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Bezüglich des Relative-Stärke-Index (RSI) wird dieser verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Anheuser-busch Inbev wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 70,04 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch eine "Neutral"-Einstufung vergeben wird. Insgesamt erhält das Anheuser-busch Inbev-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anheuser-busch Inbev 19, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Getränke" als neutral einzustufen ist. Die Redaktion vergibt daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

