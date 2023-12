Anheuser Busch Inbevv Adr Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Anleger-Stimmung zu Anheuser-Busch Inbev neutral

In den letzten beiden Wochen wurde Anheuser-Busch Inbev von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Jedoch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "neutral" eingestuft. Darüber hinaus wurden 6 positive und 3 negative Signale identifiziert, was zu einer "gut" Empfehlung führt.

Dividendenpolitik mit schlechter Bewertung

Die aktuelle Dividendenrendite für Anheuser-Busch Inbev beträgt 1,03 Prozent, was unter dem Mittelwert von 2,85 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "schlecht".

Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale

Der RSI der letzten 7 Tage für die Anheuser-Busch Inbev-Aktie beträgt 72, was auf ein "überkauftes" Wertpapier hinweist und somit zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt hingegen bei 38,83, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt erhält der RSI für Anheuser-Busch Inbev daher eine "schlecht"-Bewertung.

Sentiment und Buzz im Internet

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten eine starke Aktivität hinsichtlich Anheuser-Busch Inbev. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Anleger-Stimmung bezüglich Anheuser-Busch Inbev neutral ist, die Dividendenpolitik jedoch als schlecht bewertet wird. Der RSI liefert gemischte Signale, während das langfristige Stimmungsbild im Internet als positiv einzustufen ist.