Anheuser Busch Inbevv Adr Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Anheuser-Busch InBev von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, daher ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene neutral.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) von Anheuser-Busch InBev bei 43,79 liegt, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 45,11 im neutralen Bereich. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien zeigt sich langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Anheuser-Busch InBev bei 1,03 Prozent, was 1,03 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem lukrativen Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

