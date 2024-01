Anheuser Busch Inbevv Adr Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktien von Anheuser-busch Inbev im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor eine bemerkenswerte Performance aufweisen. Mit einer Rendite von 5,86 Prozent übertrifft das Unternehmen den Branchendurchschnitt um mehr als 6 Prozent. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Getränke"-Branche, die bei 0 Prozent liegt, kann Anheuser-busch Inbev mit einer Rendite von 5,86 Prozent deutlich punkten. Diese positive Entwicklung hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die Dividendenrendite von Anheuser-busch Inbev liegt bei 1,03 Prozent und damit 1,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,85 Prozent. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs von 58,77 EUR um 8,23 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (54,3 EUR) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (56,14 EUR), so ergibt sich eine Abweichung von +4,68 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Anheuser-busch Inbev liegt bei 26,29 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Anheuser-busch Inbev-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.