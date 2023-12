Anheuser Busch Inbevv Adr Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde vor allem in den sozialen Medien über die Aktie von Anheuser-Busch Inbev diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Jedoch lag der Fokus auch auf positiven Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Analytische Untersuchungen zeigen, dass hauptsächlich positive Signale abgegeben wurden, mit neun Signalen insgesamt, davon 6 positiv und 3 negativ. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Anheuser-Busch Inbev-Aktie aktuell bei 54,24 EUR. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da der Aktienkurs selbst bei 58,08 EUR lag und somit einen Abstand von +7,08 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein positiver Befund, mit einer Differenz von +5,12 Prozent und somit einem "Gut"-Signal auf Basis beider Zeiträume.

Die Dividendenrendite von Anheuser-Busch Inbev liegt derzeit bei 1,03 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt in der "Getränke"-Branche liegt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anheuser-Busch Inbev 19, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt neutral bewertet wird. Die Aktie wird daher aus fundamentaler Sicht ebenfalls neutral eingeschätzt.