Anheuser Busch Inbevv Adr Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Anheuser-Busch Inbev - Aktie: Branchenvergleich und Analyse

Der Aktienkurs von Anheuser-Busch Inbev hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,86 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche eine Outperformance von +5,86 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Anheuser-Busch Inbev um 5,86 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anheuser-Busch Inbev 19, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Getränke" neutral eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie ist überwiegend negativ, wie aus der Analyse sozialer Plattformen hervorgeht. Auch die Betrachtung von Handelssignalen führt zu einer neutralen Bewertung hinsichtlich der Stimmung, wobei die überwiegende Anzahl von Signalen als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Anheuser-Busch Inbev mit 1,03 Prozent über dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine differenzierte Einschätzung der Anheuser-Busch Inbev - Aktie basierend auf verschiedenen Faktoren, die von der Redaktion analysiert wurden.