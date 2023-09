Anheuser-Busch InBev: Quartalsbilanzpräsentation in 40 Tagen - Prognose der Gewinnerwartungen

Weitere Suchergebnisse zu "Anheuser-Busch":

Das in Leuven, Belgien ansässige Unternehmen Anheuser-Busch InBev wird in 40 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorstellen. Doch was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Anheuser-Busch InBev Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

In nur noch 40 Tagen wird das Unternehmen Anheuser-Busch InBev seine neuesten Quartalszahlen bekanntgeben. Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei beeindruckenden 103,65 Mrd. EUR. Aktionäre und Experten halten gleichermaßen gespannt Ausschau nach den Ergebnissen. Denn Analystenhäuser gehen laut Datenanalyse davon aus, dass es zu einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum vorherigen Quartal kommen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte Anheuser-Busch InBev einen Umsatz von 15,09 Mrd. EUR, während nun mit...