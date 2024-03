Anheuser-Busch InBev Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Spotify":

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Anheuser-Busch Inbev diskutiert. An zehn Tagen überwogen die positiven Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die die Anleger interessierten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analyse der Kommunikation ergab, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Dennoch erhält Anheuser-Busch Inbev insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher wird der Aktie von Anheuser-Busch Inbev bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" gegeben.

Die Dividendenrendite von Anheuser-Busch Inbev liegt derzeit bei 1,03 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Anheuser-Busch Inbev-Aktie in der Nähe des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Basierend auf dieser Basis erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die technische Analyse.