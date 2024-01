Anheuser-Busch InBev Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Anheuser-busch Inbev liegt der RSI bei 33,57, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI für 25 Tage (RSI25) beläuft sich auf 38,91, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Dividendenrendite von Anheuser-busch Inbev beträgt derzeit 1,03 %. Dies ist höher als der Branchendurchschnitt von 0 % und führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Anheuser-busch Inbev eine mittlere Aktivität in den Diskussionen und eine negative Veränderung der Stimmungsrate. Daher ist das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" einzustufen.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Anheuser-busch Inbev aktuell bei 54,32 EUR, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt mit 58,86 EUR um +8,36 Prozent über diesem Wert. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 56,66 EUR ergibt sich eine Differenz von +3,88 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird Anheuser-busch Inbev daher auf Basis der technischen Analyse als "Gut" bewertet.