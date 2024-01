Anheuser-Busch InBev Aktie: Das liegt auf Eis

Die Aktienanalyse von Anheuser-busch Inbev ergibt gemischte Signale. Bei der Beurteilung einer Aktie spielen neben harten Faktoren auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz eine Rolle. In den letzten Monaten war die Diskussionsintensität im Netz im Vergleich zur üblichen Aktivität neutral, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Anheuser-busch Inbev überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet hingegen auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält diese Kategorie daher eine schlechte Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anheuser-busch Inbev auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Branche, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung führt. Allerdings wurden auch 4 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt schlechten Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine gute Gesamtbewertung.