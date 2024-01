Anheuser-Busch InBev Aktie: Das liegt auf Eis

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Anheuser-Busch Inbev diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen dominierten. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Markt hauptsächlich mit positiven Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung geführt hat. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass auch negative Signale kommuniziert wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anheuser-Busch Inbev aktuell bei 19,87, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Getränke" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

Hinsichtlich des Aktienkurses hat Anheuser-Busch Inbev im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,86 Prozent erzielt, was 5,86 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Getränke" liegt die Aktie 5,86 Prozent über der durchschnittlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Anheuser-Busch Inbev liegt bei 35,61 und der RSI25 bei 42,62, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

