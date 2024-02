Anheuser-Busch InBev Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und des Rauschpegels in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf Anheuser-Busch Inbev haben Analysten eine mittlere Aktivität in der Diskussion festgestellt und bewerten das Signal als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Anheuser-Busch Inbev in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,86 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche eine Outperformance von +5,86 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 5,86 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Für Anleger, die in die Aktie von Anheuser-Busch Inbev investieren, bietet das Unternehmen eine Dividendenrendite von 1,03 %, was einen Mehrertrag von 1,03 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Anheuser-Busch Inbev ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,87 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.