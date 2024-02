Anheuser-Busch InBev Aktie: Das ist ein Hammer

Der Aktienkurs des Unternehmens Anheuser-Busch InBev hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor deutlich besser entwickelt. Mit einer Rendite von 5,86 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt. In der Getränke-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 0 Prozent, jedoch liegt Anheuser-Busch InBev auch hier mit 5,86 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anheuser-Busch InBev liegt bei einem Wert von 19, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Getränke" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, erhält Anheuser-Busch InBev eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe, da die Aktie weder unter- noch überbewertet ist.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Anheuser-Busch InBev als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 88,61, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage mit 57,43 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Anheuser-Busch InBev ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien zeigt 2 "Schlecht"- und 3 "Gut"-Signale, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.