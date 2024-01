Anheuser-Busch InBev Aktie: Das ist ein Hammer

Anheuser-Busch Inbev-Aktie: Bewertung auf neutraler Basis

Die Anheuser-Busch Inbev-Aktie wird auf der Grundlage fundamentaler Kriterien derzeit als neutral bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 19,87, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Dividendenrendite beträgt 1,03 Prozent, was 1,03 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik führt.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von +9,64 Prozent des aktuellen Kurses im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 35,61 und 42,62 für die Zeiträume von 7 und 25 Tagen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Anheuser-Busch Inbev-Aktie auf Basis fundamentaler und technischer Kriterien.