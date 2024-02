Anheuser-Busch InBev Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Anheuser-Busch Inbev-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 71, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt dagegen eine weniger volatile Bewertung und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs der Anheuser-Busch Inbev-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Medien wurde die Anheuser-Busch Inbev-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Allerdings wurden auch 5 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der Messung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor hat die Anheuser-Busch Inbev-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,86 Prozent erzielt, was 5,86 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Anheuser-Busch Inbev-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird, basierend auf dem längerfristigen und kurzfristigen gleitenden Durchschnitt. Der 200-Tages-Durchschnitt zeigt eine deutliche Überperformance, während der 50-Tage-Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.