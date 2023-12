Anheuser-Busch InBev Aktie: Der ganz große Wurf!

Anheuser-Busch Inbev: Aktienanalyse und Bewertung

Anheuser-Busch Inbev hat kürzlich eine Dividende von 1,03 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Getränke (0 %) eine höhere Ausschüttung bedeutet. Dies entspricht einer Differenz von 1,03 Prozentpunkten und führt zu einer positiven Bewertung von "Gut".

In den letzten 12 Monaten erzielte Anheuser-Busch Inbev eine Performance von 5,86 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche eine Outperformance von +5,86 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Anheuser-Busch Inbev um 5,86 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Anheuser-Busch Inbev derzeit mit einem Wert von 28,25 überverkauft ist, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt jedoch einen RSI-Wert von 36, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI-Analyse daher auch eine Bewertung von "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anheuser-Busch Inbev beträgt 19, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Getränke" als neutral eingestuft wird. Die Aktie wird aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysemethoden eine positive Bewertung für Anheuser-Busch Inbev, was auf eine starke Dividende, eine überdurchschnittliche Performance und eine stabile fundamentale Position hindeutet.