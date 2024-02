Anheuser-Busch InBev Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Betrachten wir nun Anheuser-busch Inbev anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 47,76 Punkten, was bedeutet, dass die Anheuser-busch Inbev-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 55,39, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Anheuser-busch Inbev somit eine "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt unserer Analyse.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Anheuser-busch Inbev von überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ermöglicht daher die Einstufung als "Gut". Es wurden jedoch auch 5 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung in dieser Auswertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich erzielte Anheuser-busch Inbev in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,86 Prozent. Im Durchschnitt lag die Performance ähnlicher Aktien aus der "Getränke"-Branche bei 0 Prozent, was bedeutet, dass Anheuser-busch Inbev eine Outperformance von +5,86 Prozent erzielte. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Aktie mit 5,86 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anheuser-busch Inbev mit 19,87 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die "Getränke"-Branche weist ebenfalls einen Wert von 0 auf. Somit ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.