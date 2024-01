Anheuser-Busch InBev Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Aktienkurs von Anheuser-Busch Inbev hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,86 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Getränkebranche beträgt 0 Prozent, und Anheuser-Busch Inbev liegt aktuell 5,86 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Zuletzt war die Anheuser-Busch Inbev-Aktie Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen rund um Anheuser-Busch Inbev diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Weitere Studien zeigen, dass hauptsächlich "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" im Hinblick auf die Anleger-Stimmung führt.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Anheuser-Busch Inbev mit einem Wert von 19,87 ähnlich wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Anheuser-Busch Inbev liegt bei 77,08 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,72, was bedeutet, dass Anheuser-Busch Inbev weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Anheuser-Busch Inbev-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.