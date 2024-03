Anheuser-Busch InBev Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Anlegerdiskussionen rund um Anheuser-busch Inbev auf den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Wochen haben sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft, und es wurden vorwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen. Im zurückliegenden Zeitraum wurden insgesamt neun Handelssignale ermittelt, davon 6 Gut- und 3 Schlecht-Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Anheuser-busch Inbev bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist. In Bezug auf die Dividende liegt Anheuser-busch Inbev mit einer Dividende von 1,03 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Getränke (0 %) höher und ist daher als "Gut" zu bewerten. Bei der technischen Analyse weicht der letzte Schlusskurs von 56,14 EUR um +3,31 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der Anheuser-busch Inbev-Aktie für die letzten 200 Handelstage (54,34 EUR) ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (58,11 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,39 Prozent), was ebenfalls ein "Neutral"-Rating ergibt. Bezüglich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden, was mit "Gut" bewertet wird. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb diese mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Anheuser-busch Inbev für diese Stufe daher ein "Gut" Rating.

