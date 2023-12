Anheuser-Busch InBev Aktie: Was soll das denn werden?

Die Aktie von Anheuser-busch Inbev zeigt gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten recht gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Veränderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Wertung.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,87 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Anheuser-busch Inbev - Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 25,93, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 44,2 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Dies spiegelt sich in einem "Gut"-Rating wider, das auf statistischen Auswertungen basiert. In den letzten zwei Wochen ergaben sich mehr Kaufsignale als Verkaufssignale auf Basis der Kommunikation, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.