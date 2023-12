Anheuser-Busch InBev Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Anheuser-Busch Inbev schüttet eine Dividendenrendite von 1,03 % aus, was 1,03 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 0%. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aufgrund des höheren möglichen Gewinns.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität der Anheuser-Busch Inbev-Aktie in den letzten Monaten nur geringe Aktivität aufgewiesen hat. Dies führt zu der Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Anheuser-Busch Inbev eine Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Anheuser-Busch Inbev-Aktie liegt bei 19,87, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Anheuser-Busch Inbev-Aktie bei 54,29 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 58,42 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut" aufgrund des Abstands zum GD200 von +7,61 Prozent. In Bezug auf den GD50 der letzten 50 Tage liegt die Aktie bei 55,97 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Anheuser-Busch Inbev-Aktie daher mit "Gut" bewertet.