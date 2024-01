Anheuser-Busch InBev Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Anheuser-busch Inbev liegt der RSI bei 83,61, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 55,26, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Die Stimmung rund um Anheuser-busch Inbev wurde auch auf sozialen Plattformen untersucht. Die Analysten stellten fest, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Dadurch erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene, was zu einer Gesamtbewertung der Stimmung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Anheuser-busch Inbev derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 54,27 EUR, während der Aktienkurs bei 57,63 EUR liegt, was einer Überperformance von +6,19 Prozent entspricht. Der GD50 liegt bei 57,84 EUR, was einer Abweichung von -0,36 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" hat Anheuser-busch Inbev im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,86 Prozent erzielt, was 5,86 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Getränke" beträgt 0 Prozent, wobei Anheuser-busch Inbev aktuell 5,86 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.