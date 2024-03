Anheuser-Busch InBev Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Aktienkurs von Anheuser-Busch InBev hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,86 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +5,86 Prozent im Branchenvergleich für Anheuser-Busch InBev im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche, die im Durchschnitt um 0 Prozent lagen. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Anheuser-Busch InBev mit 5,86 Prozent über dem Durchschnitt von 0 Prozent im letzten Jahr. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Anheuser-Busch InBev ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,87 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daraus ergibt sich auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Anheuser-Busch InBev eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Anheuser-Busch InBev daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Anheuser-Busch InBev ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 beträgt 65,48, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 53,02 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.