Anheuser-Busch InBev Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Aktienkurs von Anheuser-Busch InBev erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,86 Prozent. Im Vergleich dazu schnitten ähnliche Aktien aus der Getränkebranche durchschnittlich um 0 Prozent ab, was bedeutet, dass Anheuser-Busch InBev eine Outperformance von +5,86 Prozent im Branchenvergleich erzielte. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0 Prozent, und Anheuser-Busch InBev übertraf diesen Wert um 5,86 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,03 Prozent und liegt damit 1,03 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Getränkebranche. Aufgrund dieser Dividendenpolitik bekommt die Anheuser-Busch InBev-Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In den letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Anheuser-Busch InBev in den sozialen Medien zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität bzw. Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Anheuser-Busch InBev weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Unsere Analysten haben Anheuser-Busch InBev auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen von Nutzern in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Schlecht". Die Analyse wurde außerdem durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei sich eine "Neutral" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale ergibt. Somit kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass Anheuser-Busch InBev hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft werden muss.