Anheuser-Busch InBev Aktie: Was für ein Erfolg!

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für die Anheuser-busch Inbev-Aktie. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht wird die Anheuser-busch Inbev-Aktie positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +8,23 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Einträge von Marktteilnehmern bezüglich Anheuser-busch Inbev. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings gab es mehr Verkaufssignale als Kaufsignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt die Rendite der Anheuser-busch Inbev-Aktie um mehr als 6 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Getränke"-Branche zeigt die Aktie mit einer Rendite von 5,86 Prozent eine sehr gute Entwicklung im vergangenen Jahr, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.