Anheuser-Busch InBev Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Anheuser-busch Inbev. Der RSI7 liegt aktuell bei 77,08 Punkten, was darauf hindeutet, dass Anheuser-busch Inbev überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,72, was bedeutet, dass Anheuser-busch Inbev hier weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Anheuser-busch Inbev -Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Anheuser-busch Inbev im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, aber auch negative Themen wurden diskutiert. Die Kommunikationsanalyse zeigt, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anheuser-busch Inbev liegt mit einem Wert von 19,87 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Anheuser-busch Inbev eine Dividende von 1,03 % aus, was 1,03 Prozentpunkte mehr als der Branchendurchschnitt ausmacht. Dies führt zur Einstufung als "Gut".