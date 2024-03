Anheuser-Busch InBev Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein gutes Instrument zur Bewertung überkaufte oder unterkaufte Titel darstellt. Für die Anheuser-busch Inbev -Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 7, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 50,78, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Anheuser-busch Inbev -.

Die technische Analyse durch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Anheuser-busch Inbev -Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 54,44 EUR, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Gut" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird die Anheuser-busch Inbev -Aktie für die einfache Charttechnik ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Anheuser-busch Inbev -. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Anheuser-busch Inbev - wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite für Anheuser-busch Inbev - beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,03 Prozent und liegt somit mit 1,82 Prozent unter dem Mittelwert (2,85) für diese Aktie. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten.