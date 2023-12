Anheuser-Busch InBev Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Anheuser-Busch Inbev Aktie wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 54,26 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (58,39 EUR) um +7,61 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 55,53 EUR zeigt eine Abweichung von +5,15 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Bereich daher das Rating "Gut".

Aus fundamentaler Sicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Anheuser-Busch Inbev Aktie 19, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Getränke" als neutral bewertet wird. Die Aktie wird weder als unterbewertet noch als überbewertet eingeschätzt.

Im Branchenvergleich erzielte die Anheuser-Busch Inbev Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,86 Prozent, was eine Outperformance von +5,86 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 5,86 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. In beiden Bereichen erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich jedoch eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was als negativ bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung der Anheuser-Busch Inbev Aktie als "Schlecht".