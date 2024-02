Anheuser-Busch InBev Aktie: So kann man sich irren!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Anheuser-Busch Inbev war in den letzten Tagen hauptsächlich negativ. Laut einer Stimmungsanalyse gab es in den Diskussionen keine positiven Themen, und die Anleger zeigten sich überwiegend in einer negativen Stimmung. Nur an drei Tagen war die Stimmung neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch als neutral eingestuft. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Anheuser-busch Inbev eine "Schlecht"-Einschätzung. Andererseits haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere positive Handelssignale berechnet, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher von der Redaktion mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Anheuser-busch Inbev 1,03 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,85 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit einem Wert von 19,87 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält Anheuser-busch Inbev auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Im Rahmen der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 75,76, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Anheuser-busch Inbev somit mit "Schlecht" bewertet.