Anheuser-Busch InBev Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ gegenüber Anheuser-busch Inbev eingestellt waren. In den letzten 11 Tagen drehte sich die Diskussion hauptsächlich um negative Themen, ohne positive Diskussionen zu verzeichnen. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Anheuser-busch Inbev daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Anheuser-busch Inbev von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Anheuser-busch Inbev 1,03 Prozent, was unter dem Mittelwert von 2,85 Prozent für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Anheuser-busch Inbev daher als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anheuser-busch Inbev liegt mit einem Wert von 19,87 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

In den letzten Wochen wurde bei Anheuser-busch Inbev eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Schlecht". In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält Anheuser-busch Inbev daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.