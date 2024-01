Anheuser-Busch InBev Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Aktienkurs von Anheuser-Busch InBev verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,86 Prozent. Im Vergleich dazu ist der Durchschnitt der ähnlichen Aktien aus der Getränkebranche in diesem Zeitraum bei 0 Prozent, was bedeutet, dass Anheuser-Busch InBev eine Outperformance von +5,86 Prozent erzielt hat. Auch im Verbrauchsgütersektor lag die Rendite der Aktie mit 5,86 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Anheuser-Busch InBev ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird derzeit ein längerfristiger Durchschnittswert von 54,33 EUR für die Anheuser-Busch-InBev-Aktie verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 59,38 EUR liegt, was einer Abweichung von +9,3 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 56,82 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 59,38 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf die fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anheuser-Busch InBev derzeit bei 19,87 liegt, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien deuten auf eine Verschlechterung des Bildes der Anheuser-Busch-InBev-Aktie hin. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Anheuser-Busch InBev aufgrund seiner Performance im Branchenvergleich, der technischen Analyse und der fundamentalen Kriterien ein "Gut"-Rating erhält, während das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zu einem "Schlecht"-Rating führen.