Anheuser-Busch InBev Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Anleger haben verschiedene Möglichkeiten, um die Entwicklung von Aktienkursen einzuschätzen. Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Die Analysten haben sich in diesem Zusammenhang mit Anheuser-busch Inbev befasst und herausgefunden, dass die Stimmung in den sozialen Medien überwiegend negativ ist. Auch in den vergangenen zwei Tagen waren die Themen, die die Nutzer der sozialen Medien rund um Anheuser-busch Inbev aufgegriffen haben, vor allem negativ. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft. Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei neun konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen. Aus dieser Betrachtung ergibt sich eine "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale, was zu der Einschätzung führt, dass Anheuser-busch Inbev in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Auch aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 19 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Getränke" ist Anheuser-busch Inbev weder unterbewertet noch überbewertet.

Zur technischen Analyse: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Anheuser-busch Inbev liegt aktuell bei 68,49 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,36 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Bewertung auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt einen "Gut"-Rating, da der GD200 des Wertes in Höhe von 54,24 EUR verläuft, während der Kurs der Aktie bei 57,53 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,07 Prozent entspricht.

Insgesamt ergibt sich daher eine uneinheitliche Bewertung für Anheuser-busch Inbev, mit überwiegend neutralen Einschätzungen aufgrund der verschiedenen Analysekriterien.