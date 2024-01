Anheuser-Busch InBev Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Analyse von Anheuser-Busch Inbev ergab gemischte Signale in Bezug auf die Bewertung der Aktie. In Bezug auf die Kommunikation im Netz wurde eine geringe Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer schlechten Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen und wurde daher als neutral eingestuft. Insgesamt wurde die Aktie als "schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ergab gemischte Bewertungen, wobei der RSI7 einen Wert von 25,93 und der RSI25 einen Wert von 44,2 zeigte. Dies führte zu einer "guten" Empfehlung für den RSI7 und zu einer neutralen Einstufung für den RSI25, was zu einem Gesamtranking von "gut" führte.

In Bezug auf die Dividende schüttet Anheuser-Busch Inbev eine Dividendenrendite von 1,03 % aus, was 1,03 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt und daher als "gut" eingestuft wurde.

Der Branchenvergleich zeigte eine Performance von 5,86 Prozent in den letzten 12 Monaten, was eine Outperformance von +5,86 Prozent im Vergleich zur "Getränke"-Branche und eine Überperformance von 5,86 Prozent im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor bedeutete. Dies führte zu einer "guten" Bewertung in dieser Kategorie.