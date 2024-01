Anheuser-Busch InBev Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index oder RSI ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Anheuser-busch Inbev liegt bei 33,57, was einer neutralen Bewertung entspricht. Für den Zeitraum von 25 Tagen, also RSI25, beläuft sich der Wert auf 38,91 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Aufgrund dieses Gesamtbildes erhält die Aktie ein neutrales Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf Anheuser-busch Inbev wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als schlecht eingestuft wird.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Anheuser-busch Inbev diskutiert, was zu einer guten Einschätzung führt. Allerdings zeigen tiefergehende Analysen, dass in letzter Zeit hauptsächlich schlechte Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Anheuser-busch Inbev auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine gute Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Anheuser-busch Inbev in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,86 Prozent, was eine Outperformance von +5,86 Prozent im Vergleich zur "Getränke"-Branche und dem "Verbrauchsgüter"-Sektor bedeutet. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein gutes Rating in dieser Kategorie.