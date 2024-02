Anheuser-Busch InBev Aktie: Jubelschreie!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ gegenüber Anheuser-Busch Inbev eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich an 11 Tagen hauptsächlich um negative Themen, ohne dass es eine positive Diskussion gab. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis einer Stimmungsanalyse erhält Anheuser-Busch Inbev daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Anheuser-Busch Inbev von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Anheuser-Busch Inbev-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Dieser Wert beträgt aktuell 54,22 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (58,47 EUR) deutlich darüber (Unterschied +7,84 Prozent). Die Aktie wird daher auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, beträgt dieser aktuell 58,34 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlicher Höhe (+0,22 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Die Anheuser-Busch Inbev-Aktie wird für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den letzten 12 Monaten erzielte Anheuser-Busch Inbev eine Performance von 5,86 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche hatten im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent, was eine Outperformance von +5,86 Prozent im Branchenvergleich für Anheuser-Busch Inbev bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, und Anheuser-Busch Inbev lag 5,86 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität zur Aktie von Anheuser-Busch Inbev eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Daher erhält das Unternehmen für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ist Anheuser-Busch Inbev somit ein "Schlecht"-Wert.