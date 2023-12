Anheuser-Busch InBev Aktie: Jetzt ist alles möglich

In den letzten zwei Wochen wurde Anheuser-Busch Inbev von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "schlecht" einzustufen. Die Redaktion hat auch genau berechenbare Signale herausgefiltert und dabei 5 positive und 4 negative Signale gefunden. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "gut" Empfehlung. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "neutral" Einstufung.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist Anheuser-Busch Inbev weder unterbewertet noch überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 19 liegt. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Getränke" im Durchschnitt ein KGV von 0. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "neutral" Einschätzung von der Redaktion.

In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Anheuser-Busch Inbev verzeichnet werden. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls zugenommen, was dazu führt, dass die Aktie in dieser Hinsicht mit "gut" bewertet wird.

Bezüglich des Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 bei 70,04 Punkten, was darauf hinweist, dass Anheuser-Busch Inbev überkauft ist und daher eine "schlecht" Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "neutral" Einstufung erhält. Insgesamt erhält das Wertpapier von Anheuser-Busch Inbev daher in diesem Abschnitt ein "schlecht" Rating.